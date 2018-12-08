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Расследование Мюллера обошлось США в более чем $30 млн — Трамп

Политика

«Никакого сговора (с Россией)!»

Расследование Мюллера обошлось США в более чем $30 млн — Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 8 декабря 2018, 20:21 — REGNUM  Налогоплательщикам в США уже обошлось более чем $30 млн расследование спецпрокурора страны Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы-2016. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«После 2 лет и миллионов страниц документов (и издержек в более чем $30 млн) никакого сговора (с Россией)!» — написал глава Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября 2018 г. президент США Дональд Трамп заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о якобы «вмешательстве России» в выборы в США уронило его рейтинг.

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