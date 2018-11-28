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Трамп не собирается увольнять спецпрокурора Мюллера

Политика

Если бы собирался — давно бы уже уволил

Вашингтон, 28 ноября 2018, 02:18 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп не имеет планов увольнять спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование по так называемому российскому вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах 2016 года, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге.

По ее словам, расследование идет уже не первый год, и если бы у Трампа было бы желание прекратить деятельность Мюллера, он бы давно уже это сделал. Сандерс также подчеркнула, что штаб Дональда Трампа никаких связей с Россией не имел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Дональд Трамп письменно ответил на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера. По его словам, отвечать на вопросы было легко, однако необходимо было быть очень осторожным «когда задают вопросы люди, которые могут иметь плохие намерения».

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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