Песков: в Кремле не видят прогресса в расследовании Роберта Мюллера

Москва, , 13:54 — REGNUM В Кремле не видят никаких прорывов в расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера по «российскому делу». Об этом 5 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, те материалы расследования, что доступны общественному вниманию, вызывают «непонимание и огромное количество вопросов».

«Мы неоднократно приводили примеры абсурдности каких-то обвинений», — подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что указанное расследование не является для Кремля темой, на которую обращено повышенное внимание.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября стало известно, что президент США Дональд Трамп письменно ответил на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование по якобы имевшему место вмешательству России в американские выборы президента в 2016 года.

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