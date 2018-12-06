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Медведев встретится с премьер-министром Греции

Политика

Встреча состоится 7 декабря

Москва, 6 декабря 2018, 14:32 — REGNUM  Премьер-министр Дмитрий Медведев встретится с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Встреча состоится 7 декабря в ходе рабочего визита Ципраса в Россию, сообщается на сайте правительства РФ.

Медведев и Ципрас в ходе встречи обсудят дальнейшее сотрудничество двух стран и реализацию совместных проектов в различных сферах экономики.

Отмечается, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас посетит Россию по приглашению президента России Владимира Путина.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря состоятся переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

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