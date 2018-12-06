Москва, , 14:32 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев встретится с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Встреча состоится 7 декабря в ходе рабочего визита Ципраса в Россию, сообщается на сайте правительства РФ.

Медведев и Ципрас в ходе встречи обсудят дальнейшее сотрудничество двух стран и реализацию совместных проектов в различных сферах экономики.

Отмечается, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас посетит Россию по приглашению президента России Владимира Путина.

Читайте также: Путин встретится с премьер-министром Греции

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря состоятся переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

Подробнее: МИД РФ: Москва надеется на нормализацию отношений с Афинами