Москва, 6 декабря 2018, 14:32 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев встретится с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Встреча состоится 7 декабря в ходе рабочего визита Ципраса в Россию, сообщается на сайте правительства РФ.
Медведев и Ципрас в ходе встречи обсудят дальнейшее сотрудничество двух стран и реализацию совместных проектов в различных сферах экономики.
Отмечается, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас посетит Россию по приглашению президента России Владимира Путина.
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Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря состоятся переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.
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