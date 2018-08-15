МИД РФ: Москва надеется на нормализацию отношений с Афинами

Москва, , 15:37 — REGNUM В отношениях России и Греции сложилась ненормальная ситуация. Москва рассчитывает на её скорейшее преодоление и готова проявлять терпение и ответственность, заявила 15 августа на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Шаги, которые привели к охлаждению отношений Москвы и Афин, сделала не Россия. Напротив, Москва по-прежнему сохраняет курс на всестороннее сотрудничество с Афинами, отметила она.

Россия никогда не вмешивалась в дела Греции и её отношения с другими странами. Те, кто хочет представить ситуацию таким образом, не являются для Греции истинными друзьями, добавила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля греческие власти выслали двух российских дипломатов и закрыли въезд для двух граждан РФ. В начале августа МИД России предпринял зеркальные меры. В Афинах заявляют, что Москва якобы вмешивалась во внутренние дела Греции.

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