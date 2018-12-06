Путин встретится с премьер-министром Греции

Москва, , 07:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Переговоры состоятся 7 декабря, сообщается на сайте Кремля.

Путин и Ципрас намерены обсудить вопросы сотрудничества двух стран в различных областях. Также будут рассмотрены вопросы международной обстановки.

Отмечается, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас будет находится в России с рабочим визитом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2018 г. власти Греции выслали двух дипломатов РФ и закрыли въезд для двух граждан РФ из-за якобы имевшегося «вмешательства во внутренние дела» Греции.

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