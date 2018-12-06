Путь в 230 м Трамп предпочёл не пройти пешком, а проехать на лимузине

Вашингтон, , 07:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп накануне, 5 декабря, в день, когда США прощались с бывшим президентом Джорджем Бушем — старшим, вместе со своей женой Меланьей встретился с семьей скончавшегося президента. При этом, как отметила газета The Washington Post, до резиденции почётных гостей президента и правительства США — Блэр-хаус, в котором разместили родственников Джорджа Буша — старшего, нынешний глава Белого дома предпочёл доехать на автомобиле, а не пройти небольшое расстояние пешком.

Читайте также: В Вашингтоне прощаются с Джорджем Бушем — старшим

Для этого потребовалось перекрыть Пенсильвания-авеню, вызывать десятки сотрудников Секретной службы и готовить президентский бронированный лимузин, а также восемь машин сопровождения, пишет ТАСС. Отмечается, что Блэр-хаус находится примерно в полуминутах ходьбы от Белого дома. Это всего около 230 метров. Достаточно было оцепить территорию возле Белого дома и пройти это расстояние пешком, как это делали предшественники Трампа.

Также в сюжете: Закончилась поминальная служба по Джорджу Бушу-старшему

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в США на 95-м году жизни скончался бывший президент США Джордж Буш — старший. Церемония прощания с 41-м президентом состоялась на Капитолийском холме в Вашингтоне. На ней присутствовали действующий президент США Дональд Трамп со своей супругой, ещё четверо экс-президентов Соединённых Штатов, а также сын умершего президента Джордж Буш — младший с семьей, известные политические и общественные деятели.

Читайте ранее в этом сюжете: Ушел из жизни 41-й президент США Джордж Буш — старший