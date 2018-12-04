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В Вашингтоне прощаются с Джорджем Бушем-старшим

Общество

С 4 по 5 декабря с бывшим президентом смогут попрощаться все желающие

Вашингтон, 4 декабря 2018, 03:52 — REGNUM  Церемония прощания с экс-президентом США Джорджем Бушем-старшим, скончавшимся 30 ноября, проходит на Капитолийском холме в Вашингтоне, сообщает агентство Associated Press.

Гроб с телом Буша установлен в центральном здании конгресса США. После того, как гроб с телом усопшего был доставлен в Капитолий, перед собравшимися выступил вице-президент Майкл Пенс. На церемонии прощания присутствовали представители власти, члены администрации президента, а также сын умершего президента Джордж Буш-младший с семьей.

С 4 по 5 декабря с бывшим президентом смогут попрощаться бывшие и текущие главы иностранных государств, дипломаты, политики и простые жители США. Церемония похорон состоится 5 декабря. По указу президента США Дональда Трампа, этот день объявлен днем траура.

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