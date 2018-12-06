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Закончилась поминальная служба по Джорджу Бушу-старшему

Общество

Бывшего президента США похоронят в Техасе

Закончилась поминальная служба по Джорджу Бушу-старшему
Иллюстрация: Dodmedia.osd.mil
Джордж Буш-старший

Вашингтон, 6 декабря 2018, 03:33 — REGNUM  В Кафедральном соборе Вашингтона окончилась поминальная служба по экс-президенту США Джорджу Бушу — старшему, который умер 30 ноября на 95-м году жизни.

Сообщается, что утром 5 декабря гроб с телом бывшего президента США был вынесен из Капитолия, после чего его перевезли на катафлке в Кафедральный собор, где состоялась поминальная служба.

На службе присутствовали действующий президент США Дональд Трамп со своей супругой, еще четверо экс-президентов Соединенных Штатов, а также известные политические и общественные деятели.

Отмечается, что Джордж Буш — старший будет похоронен в Техасе рядом со своей женой.

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