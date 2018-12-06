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Глава МИД Японии может посетить Россию в декабре

Политика

Визит Таро Коно предполагает встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

Токио, 6 декабря 2018, 07:51 — REGNUM  МИД Японии прорабатывает визит в Россию главы ведомства Таро Коно. Поездка может осуществиться до конца года, сообщает 6 декабря газета Nikkei.

Визит Таро Коно предполагает встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Основными её темами будет переговорный процесс о заключении мирного договора между Москвой и Токио и организация совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил.

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Кроме того, стороны обсудят подготовку к поездке главы японского правительства Синдзо Абэ в Москву в начале 2019 года. Таро Коно во время этого визита будет сопровождать премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в ходе встречи в Буэнос-Айресе Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин договорились ускорить переговоры о заключении мирного соглашения Москвы и Токио. Ответственность за процесс возложена на министров иностранных дел.

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Российско-японские отношения
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