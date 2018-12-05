Новейшие лазеры «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство

Москва, , 07:22 — REGNUM В России с начала декабря на опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы «Пересвет», основанные на новых физических принципах. Как сообщает официальная газета Вооруженных сил России «Красная звезда», новейшим оружием армию начали оснащать в рамках госпрограммы вооружений в 2017 году.

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Российский лазер «Пересвет» вызвал тревогу госдепа США

Где именно установлены комплексы, не уточняется. Личный состав уже приступил к освоению лазеров. Военные подразделения, на вооружении которых находится это новейшее оружие, уже прошли теоретическую и практическую подготовку.

«В ходе освоения этого современного вооружения боевыми расчётами лазерных комплексов отработаны действия на технике с выполнением мероприятий развёртывания и подготовки их к применению», — говорится в сообщении.

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Напомним, образцы новейшего оружия были представлены президентом РФ Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию РФ 1 марта 2018 года. В том числе, был продемонстрирован боевой лазер наземного базирования, который получил название «Пересвет». Создание нового «космического» оружия, в частности, разработка лазерной системы для уничтожения спутников на околоземной орбите вызвала глубокую обеспокоенность Соединённых Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2018 года стало известно, что боевые лазерные комплексы «Пересвет» уже поступили на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) России и развернуты в местах дислокации.

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