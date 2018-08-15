Российский лазер «Пересвет» вызвал тревогу госдепа США

Женева, Швейцария, , 09:35 — REGNUM Соединённые Штаты «глубоко обеспокоены» действиями России по созданию нового «космического» оружия, в частности, разработкой лазерной системы для уничтожения спутников на околоземной орбите, заявила во время проведения конференции в ООН по разоружению в Женеве помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Илем Поблет. Об этом сообщает 15 августа агентство Reuters.

«Стремление России к подобному использованию космического пространства вызывает тревогу», — подчеркнула американская чиновница.

По словам заместителя постпреда РФ в ООН Александра Дейнеко, позиция США строится «на догадках и предположениях», а слова Поблет являются клеветническими, добавили в агентстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Минобороны РФ подтвердили, что боевые лазерные комплексы «Пересвет» уже поступили на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) России и развернуты в местах дислокации.

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