Минобороны РФ готовится к получению боевых лазеров «Пересвет»

Москва, , 19:54 — REGNUM Министерство обороны России готовит документацию и приказы, определяющие правила перевозки, отправки, охраны и сопровождения боевых лазерных установок «Пересвет» и ядерных энергетических установок, сообщает 12 октября газета «Известия».

В числе последних находятся энергетические установки, которыми комплектуются не только боевые лазерные установки «Пересвет», но и стратегические крылатые ракеты «Буревестник».

Стоит отметить, что в перечне вооружений, боеприпасов и взрывчатых веществ уже есть лазерные и ионизирующие источники излучений.

Как сообщало, 1 марта президент России Владимир Путин заявил о создании в России гиперзвуковых ракет, крылатых ракет с ядерным двигателем, подводного скоростного ударного беспилотника с ядерным боеприпасом, гиперзвуковых планирующих боевых блоков и боевой лазерной установки.

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