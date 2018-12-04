Пушков предупредил о последствиях отправки кораблей НАТО в Чёрное море

Москва, , 07:25 — REGNUM Сенатор от Республиканской партии США Джон Баррассо, который ранее призвал Белый дом и НАТО отправить корабли Североатлантического альянса в Чёрное море, плохо понимает соотношение сил в регионе. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он посоветовал своему американскому коллеге «успокоиться и заняться, скажем, экологией в его родном Вайоминге», потому что от этого будет больше пользы.

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В сенате США призывают отправить флот в Черное море и вооружить Киев

«Призыв сенатора США Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Чёрное море — это рецепт резкого обострения конфликта», — уверен российский сенатор.

В сообщении в соцсети Twitter Пушков назвал такие действия «совершенно бессмысленным шагом» и «неумной затеей».

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1069705777911349248

«Если в США хотят заставить нас не защищать наши территориальные воды, то не заставят. Если хотят напугать — не напугают. А потом флот придётся возвращать — и вернётся он не во славе», — добавил Алексей Пушков.

Напомним, ранее сенатор от Республиканской партии США Джон Баррассо призвал Белый дом и НАТО ответить на «агрессию России» против Украины в Керченском проливе решительными действиями. В частности, отправить корабли США и НАТО в Чёрное море, устроить там демонстрацию силы, а также предоставить Украине противокорабельное и противовоздушное вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, после провокации украинских военных кораблей в Керченском проливе и их задержания российскими пограничниками за незаконное пересечение госграницы РФ президент Украины Пётр Порошенко заявил об угрозе «полномасштабной войны» с Россией, в связи с чем подписал закон о введении в десяти областях страны военного положения сроком на 30 дней.

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Также украинский лидер уверен, что заход нескольких кораблей НАТО в Чёрное море позволит поддержать Украину на фоне инцидента в Керченском проливе ради «глобальной безопасности».

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