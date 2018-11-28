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Порошенко надеется на заход кораблей НАТО в Чёрное море

Политика

...для поддержки Украины

Порошенко надеется на заход кораблей НАТО в Чёрное море
Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР
Жди, жди у моря погоды

Киев, 28 ноября 2018, 15:22 — REGNUM  Заход кораблей Североатлантического альянса в Черное море позволит поддержать Украину на фоне инцидента в Керченском проливе. Об этом украинский президент Петр Порошенко заявил в интервью NBC.

Ввод нескольких кораблей НАТО в Черное море ради «глобальной безопасности» Порошенко назвал одним из возможных вариантов. Вопрос о том, какие страны предоставят корабли, может обсуждаться, однако это должны быть именно участники альянса, отметил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил об угрозе «полномасштабной войны» с Россией, в связи с чем подписал закон о введении на Украине военного положения сроком на 60 дней. Решение Порошенко вызвано инцидентом в Керченском проливе 25 ноября.

Три военных корабля Украины вторглись в российскую акваторию, игнорируя предупреждения погранслужбы. В результате корабли были задержаны и отведены в Керчь, по факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело. Киев назвал произошедшее «агрессией», Москва заявила о провокации с украинской стороны.

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