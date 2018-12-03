В сенате США призывают отправить флот в Черное море и вооружить Киев

Вашингтон, , 23:26 — REGNUM Сенатор от Республиканской партии США Джон Баррассо призвал Белый дом и НАТО ответить на «агрессию России» против Украины в Черном море решительными действиями, сообщает 3 декабря газета The Hill.

В частности, Барассо предлагает отправить корабли США и НАТО в Черное море, устроить там демонстрацию силы, а также предоставить Украине противокорабельное и противовоздушное вооружение.

По мнению американского сенатора, только в этом случае президент России Владимир Путин не сможет игнорировать реакцию «мирового сообщества», так как Путин «считается только с силой».

Кроме того, Баррассо похвалил президента США Дональда Трампа за решение отменить встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины с 24 членами экипажей грубо нарушили морскую границу России в районе Керченского пролива. Все три корабля были задержаны российскими пограничниками. По решению суда, 24 украинских моряка, среди которых обнаружились два сотрудника СБУ, арестованы на два месяца в рамках уголовного дела о незаконном пересечении госграницы РФ.

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