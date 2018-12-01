Танцы вокруг Курил — пустяк или опасность?

Москва, , 13:11 — REGNUM Происходящее на переговорах между Владимиром Путиным и Синдзо Абэ напоминает не просто дипломатическое соревнование за те или иные тактические интересы, но поиск путей к полноценному сговору. В чем опасность выбранного пути для России и почему необходимо прекращать этот околокурильский «марафон надежды» для российских олигархов, обсуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

«Все, что служит росту богатства, является безусловным благом». Взятый как таковой, без рассуждений, этот принцип из 90-х до сих пор властвует над умами большой части российских умов, ‑ и тревога, возникающая при знакомстве с рассуждениями всякого рода экспертов, расписывающих «экономические выгоды от сотрудничества с Японией», весьма очевидна. Экономическая выгода стала сигналом об опасности, свидетельствующим при своем появлении, что здесь могут продать даже то, что продаже не подлежит, казалось бы, ни при каких обстоятельствах. А когда бизнес-интересы начинают претендовать на политику государства не имея исключений — тревога только нарастает.

Примеры, когда олигархи пытались рулит политикой, заводя себе карманные партии и фракции, в российской политике слишком свежи, а стремление российской элитариев сделать «все как на благословенном Западе», заставляет внимательнее присмотреться к тому, как там обстоят дела на самом деле? Может ли того, кто беспокоится о будущем России, вдохновить идея переформатирования ее по западным лекалам?

Читайте статью Чем угрожает внешнеполитическая «ходорковщина»? и другие публикации Владимира Павленко.