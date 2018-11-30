Япония, Курилы и мирный договор: с 1956 года изменилось главное

Сингапур, , 01:03 — REGNUM Почему «курильский вопрос» потребовал специального разъяснения директора Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой и можно ли считать, что российское руководство осознало невозможность сдачи даже части Курил, пишет обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Хрущевское предложение по поводу передачи Японии островов Шикотана и Хабомаи после подписания мирного договора полностью исчерпало себя в 1960 году, когда Япония в соответствии с «договором безопасности» отдала всю свою территорию в распоряжение США. Сейчас, когда холодная война между Россией и США достигла ничуть не меньшей интенсивности, чем в середине прошлого века, рассуждать о какой-либо «передаче» было бы верхом недальновидности.

Неудачное высказывание Дмитрия Пескова, заявившего, что «автоматической передачи не будет», не успокоило, а только всколыхнуло общественное беспокойство в России, предположившей, что вместо автоматической может быть применена какая-то другая передача, например, постепенная. Но уже в выступлении Захаровой присутствовал тот довод, что Совместная декларация СССР и Японии в 1956 году была заключена в конкретных условиях, и воспроизвести эти условия сейчас как таковые не представляется возможным.

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