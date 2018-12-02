Воскресенье, 2 Декабря 2018 года
22:46:38 МСК

Мадуро о переговорах с президентом Мексики: «Необычная встреча»

Политика

Политик Андрес Мануэль Лопес Обрадор победил на президентских выборах в Мексике в июле 2018 г

Мадуро о переговорах с президентом Мексики: «Необычная встреча»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Мехико, 2 декабря 2018, 21:22 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро и глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провели рабочую встречу в Мехико. Об этом сообщил венесуэльский лидер на странице в соцсети Twitter.

«Необычная встреча с президентом Лопесом Обрадором и его супругой», — написал Мадуро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политик Андрес Мануэль Лопес Обрадор победил на президентских выборах в Мексике в июле 2018 г. Инаугурация нового главы государства прошла 1 декабря текущего года.

Читайте также: Президент Мексики ждет лидера Венесуэлы на своей инаугурации

А также: Президент Венесуэлы приглашен на инаугурацию Лопеса Обрадора в Мексику

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Венесуэлы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить