Президент Венесуэлы приглашен на инаугурацию Лопеса Обрадора в Мексику

Мехико, , 08:56 — REGNUM Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не намерен отзывать приглашение на свою инаугурацию для президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает телеканал TeleSur 13 ноября.

«У нас нет причин вмешиваться в вопросы, которые нас не касаются. Самое лучшее — нейтралитет. Мы будем уважать право на самоопределение, невмешательство, мирное урегулирование споров, сотрудничество в целях развития. Мы хотим дружбы со всеми», — подчеркнул Лопес Обрадор.

Инаугурация Лопеса Обрадора состоится 1 декабря.

Напомним, президент Венесуэлы стал персоной нон грата во многих странах Латинской Америки, в первую очередь в странах Лимской группы. В начале года ряд государств жестко выступал против присутствия Мадуро на апрельском Саммите Америк в Перу. В итоге Николас Мадуро пропустил это важнейшее мероприятие.