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Президент Мексики ждет лидера Венесуэлы на своей инаугурации

Политика

Несмотря на просьбы венесуэльского верховного суда в изгнании

Мехико, 22 ноября 2018, 05:29 — REGNUM  Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подтвердил, что ждет визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро на свою инаугурацию 1 декабря, сообщает телеканал Imagen TV.

Обрадор подчеркнул, что не будет лишать права присутствовать на мероприятии президента, который был легитимно избран в Венесуэле. Он добавил, что ждет приезда Мадуро в Мексику.

Ранее некий верховный суд Венесуэлы в изгнании направил запрос генпрокурору Мексики, в котором требовал ареста Николаса Мадуро, когда тот прибудет в Мексику на церемонию инаугурации Обрадора. В запросе также содержалось требование конфискации имущества у венесуэльского президента.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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