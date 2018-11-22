Президент Мексики ждет лидера Венесуэлы на своей инаугурации

Мехико, , 05:29 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подтвердил, что ждет визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро на свою инаугурацию 1 декабря, сообщает телеканал Imagen TV.

Обрадор подчеркнул, что не будет лишать права присутствовать на мероприятии президента, который был легитимно избран в Венесуэле. Он добавил, что ждет приезда Мадуро в Мексику.

Ранее некий верховный суд Венесуэлы в изгнании направил запрос генпрокурору Мексики, в котором требовал ареста Николаса Мадуро, когда тот прибудет в Мексику на церемонию инаугурации Обрадора. В запросе также содержалось требование конфискации имущества у венесуэльского президента.