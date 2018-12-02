Путин прокомментировал сюжет боевика «Хантер Киллер»

Буэнос-Айрес, , 02:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин назвал маловероятным и фантастическим сценарий американского боевика «Хантер Киллер». Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине, передает пресс-служба Кремля.

Комментируя сюжет боевика по просьбе журналистов, он напомнил о провокации Киева в Керченском проливе, когда два украинских катера и буксир вторглись в российские воды и были задержаны пограничниками с применением оружия.

«У нас два маленьких катера, подаренных Соединенными Штатами Украине, не прошли через Керченский пролив», — сказал Путин и добавил, что американская атомная подлодка и подавно не зайдет на российскую базу.

«Плохой фильм», — заключил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, премьера боевика «Хантер Киллер» Донована Марша должна была пройти в российских кинотеатрах 1 ноября, однако Минкульт РФ отказал фильму в прокатном удостоверении. По сюжету фильма, высокопоставленный российский военный берет президента в заложники на военной базе в Заполярье, а спасает российского лидера командир американской субмарины.

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