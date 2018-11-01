«Хантер Киллер», «унижающий любого патриота России», не вышел в прокат

Лос-Анджелес, США, , 10:12 — REGNUM В российских кинотеатрах 1 ноября должна была стартовать премьера боевика «Хантер Киллер» Донована Марша, однако Министерство культуры РФ до сих пор не выдало прокатного удостоверения фильму. Его сюжет основан на романе «Точка обстрела» Джорджа Уоллеса и Дона Кита о мятежном российском адмирале, задумавшем развязать новую мировую войну. По этому случаю автор ИА REGNUM Иван Кузнецов поделился своим мнением относительно трейлера к новой американской киноленте.

«Кино — одно из общепризнанных и одновременно одно из самых мощных средств информационной войны. С восьмидесятых годов прошлого века, когда холодная война пошла на убыль в связи с победой в этой войне Соединённых Штатов Америки, в американском кинематографе появилось негласное правило не изображать в качестве злодеев российских государственных руководителей и военных. В девяти случаях из десяти, если в фильме присутствовали «злые русские», то это были какие-нибудь выдуманные террористы, бандиты, но никак не официальный Кремль.

Дело в том, что изобразить противника достойным — не в традициях предназначенного для массового зрителя голливудского кино. А значит, и снять «плохих русских», не изобразив их при этом ещё и безмозглыми, некомпетентными, импульсивными маньяками, для американских кинематографистов почти невозможно.

В этих условиях вполне естественно, что в случае изображения в таком стиле российских военных и высших руководителей, оскорбленными и униженными постигают себя одновременно и миллион российских военнослужащих, и члены их семей, а также любой, кто ещё не изжил в себе патриотических чувств. Ведь народ достоин своих руководителей, верно?

Кинокартина «Хантер Киллер», похоже, является именно такой, оскорбляющей и унижающей любого патриота России, а также любого, кто когда-либо надевал российскую военную форму не ради забавы. Так, по крайней мере, можно рассудить после просмотра рекламного трейлера.

Осталось выяснить только одно: кто и зачем решил оскорбить всех нас?» — задался вопросом Иван Кузнецов.

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