Минкульт не выдал удостоверение фильму про спасение русского президента

Москва, , 07:43 — REGNUM Боевик «Хантер Киллер» (Hunter Killer), в котором персонажи актеров Джеральда Батлера и Гэри Олдмана спасают президента РФ до сих пор не получил в России прокатного удостоверения. Об этом 31 октября сообщил портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Премьера картины была запланирована на 1 ноября 2018 года. Представители компании Megogo Distribution сообщили, что все документы в Минкульт ими были сданы вовремя, однако ведомство до сих пор не ответило на запрос.

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Напомним, в центре повествования этой картины находится экипаж подводной лодки ВМФ США, который участвует в специальной операции по спасению президента РФ ради недопущения третьей мировой войны. В США премьера фильма прошла 19 октября 2018 года.

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