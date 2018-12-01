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Путин дал разъяснения Меркель по инциденту в Керченском проливе

Политика

Три военных корабля ВМС Украины, которые без разрешения вторглись в территориальные воды РФ и опасно маневрировали там, были задержаны в Керченском проливе 25 ноября

Буэнос-Айрес, 1 декабря 2018, 22:43 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Аргентине исчерпывающе объяснил канцлеру Германии Ангеле Меркель инцидент в Керченском проливе, где были задержаны нарушившие госграницу РФ корабли Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент РФ дал исчерпывающие разъяснения (канцлеру Германии) по пограничному инциденту в Керченском проливе», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, три военных корабля ВМС Украины, которые без разрешения вторглись в территориальные воды РФ и опасно маневрировали там, были задержаны в Керченском проливе 25 ноября. А уже 26 ноября власти Украины заявили о «военной агрессии со стороны России».

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