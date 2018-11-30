Захарова объяснила смысл провокации Украины в Керченском проливе

Москва, , 12:03 — REGNUM Провокация в Керченском проливе произведена с целью поднять рейтинг президента Украины Петра Порошенко. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Киевское руководство продолжает играть с огнём. На днях Верховная рада одобрила военного положения в 10 областях Украины — событие тщательно спланированного плана, первым этапом которого стала провокация вооружённых сил Украины у берегов России в районе Керченского пролива», — заявила Захарова.

«Все оценки этой провокации были уже даны российским руководством. Замысел киевского режима и его представителей и, конечно, президента Порошенко — вполне очевиден. Он нацелен, в первую очередь, на использование военного положения на поднятие своего электорального рейтинга, стремительно падающего, и попытке заработать очки на гребне очередной русофобской волны», — пояснила она.

Под предлогом противостояния «российской агрессии» на Украине предусмотрены суровые ограничения в отношении основных конституционных свобод украинских граждан, в том числе запрет на свободу слова, собраний, передвижений. Теперь киевские власти при желании могут, в частности, отбирать у своего населения всё, что угодно: от личного имущества до документов, констатировала дипломат.

«Такими полномочиями они сами себя наградили. Украинские силовики наделяются исключительными полномочиями вплоть до применения силы без суда и следствия, что само по себе представляет серьёзную угрозу разрастания гражданского конфликта по всей территории страны», — заключила Захарова.