Керченский пролив сравнили со вторым «делом Скрипалей»

Москва, , 13:52 — REGNUM В Госдуме ожидали, что перед G20 осуждение инцидента в Керченском проливе достигнет «вселенских масштабов». Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Это видно и по принятой резолюции сената США, где суть событий перевернута с ног на голову, и по требованиям премьера Великобритании Мэй о введении новых санкций. Мы сталкиваемся с очередной провокацией, сравнимой с «делом Скрипалей», цель которой все та же — максимальная деформация образа России в мире накануне крупнейшего международного саммита», — заявил Слуцкий.

По его мнению, эта формула уже была апробирована и в Солсбери, и в Сирии, когда российские «стратегические друзья» брали абсолютно вывихнутую, сфабрикованную ими же самими ситуацию, а затем раздували ее на два или три порядка и использовали, чтобы поставить на стране или человек негативное клеймо и сделать их нерукопожатными в международном пространстве.

«Все это абсолютно необоснованно и недостойно. Инцидент в Керченском проливе даже на один процент не тянет на волну того мирового возмущения, которая искусственно возросла в последние несколько дней перед G20 в Буэнос-Айресе», — полагает Слуцкий.

Это явно подлый и деструктивный прием, особенно с учетом, что вина Украины в нарушении территориальных вод России даже не берется в расчет и не осуждается, заключил он.