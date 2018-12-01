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Белый дом подтвердил неформальную встречу Путина и Трампа

Политика

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Аргентине на полях саммита G20 удалось коротко пообщаться президенту РФ Владимиру Путину и главе США Дональду Трампу

Белый дом подтвердил неформальную встречу Путина и Трампа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп

Вашингтон, 1 декабря 2018, 22:19 — REGNUM  Информация о том, что президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин провели неформальный разговор на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Буэнос-Айресе, соответствует действительности. Об этом, как передает The Washington Post, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, 30 ноября Трамп в ходе ужина провел «неформальный разговор» с российским лидером Путиным, а также другими мировыми лидерами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Аргентине на полях саммита G20 удалось коротко пообщаться президенту РФ Владимиру Путину и главе США Дональду Трампу.

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