Белый дом подтвердил неформальную встречу Путина и Трампа

Вашингтон, , 22:19 — REGNUM Информация о том, что президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин провели неформальный разговор на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Буэнос-Айресе, соответствует действительности. Об этом, как передает The Washington Post, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, 30 ноября Трамп в ходе ужина провел «неформальный разговор» с российским лидером Путиным, а также другими мировыми лидерами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Аргентине на полях саммита G20 удалось коротко пообщаться президенту РФ Владимиру Путину и главе США Дональду Трампу.

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