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Песков подтвердил, что Путин и Трамп провели короткую беседу в Аргентине

Политика

Лидеры двух стран провели короткую беседу

Песков подтвердил, что Путин и Трамп провели короткую беседу в Аргентине
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп

Буэнос-Айрес, 1 декабря 2018, 21:44 — REGNUM  В Аргентине на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) удалось коротко пообщаться президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да», — сказал представитель Кремля.

По его словам, лидеры двух стран провели короткую беседу.

Напомним, ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил журналистам о том, что США предложили России продолжать контакты после несостоявшейся встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Аргентине.

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Российско-американские отношения
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