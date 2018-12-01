Путин позавтракал с Меркель в Буэнос-Айресе

Буэнос-Айрес, , 16:40 — REGNUM В Буэнос-Айресе в отель встретились президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«На полях саммита G20 («Большой двадцатки») состоялась беседа В. Путина с федеральным канцлером Германии А. Меркель», — говорится в сообщении.

Какие темы во время завтраки обсуждали лидеры двух стран не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит G20 проходит в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

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