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Первый пошёл: суд Крыма арестовал украинского моряка

Политика

Определение меры пресечения для всех задержанных может растянуться на несколько дней

Первый пошёл: суд Крыма арестовал украинского моряка
Цитата из х/ф «Мечта». Реж. Михаил Ромм. 1941. СССР
Арест

Симферополь, 27 ноября 2018, 16:23 — REGNUM  Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу на два месяца члена экипажа буксира ВМС Украины «Яни Капу» Виктора Варемеза — до 25 января 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Ходатайство обоснованно и подлежит удовлетворению, — отметил судья Михаил Белоусов.

Сам подсудимый во время заседания объявил себя невиновным, поскольку выполнял не свои пожелания, а приказы вышестоящего начальства. Однако суд согласился с доводами правоохранителей, которые настаивали на том, что украинский военнослужащий может скрыться от следствия, поэтому его необходимо арестовать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что украинские военнослужащие, которые незаконно пересекли российскую границу в Керченском проливе, должны поставить свечку за здравие российских пограничников, поскольку они сохранили им жизни.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму рассказали об условиях содержания задержанных моряков ВМС Украины

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