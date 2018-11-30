Саломе Зурабишвили не нравится, «как ведет себя Россия»

Тбилиси, , 01:43 — REGNUM Поведение России таково, что пока Грузия не будет с ней дружить, заявила избранный грузинский президент Саломе Зурабишвили, передает Русская служба ВВС.

«Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси… с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству», — сказала Зурабишвили.

Новый грузинский лидер уточнила, что отношение Тбилиси к Москве будет зависеть от мнения стран Запада, в том числе от партнеров Грузии в «Европе и Америке». Если эти страны захотят диалога с Москвой, то и Тбилиси не останется в стороне.

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Напомним, Зурабишвили победила на президентских выборах в Грузии по итогам второго тура. Она сказала, что считает свой успех «победой гражданского общества».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя итоги выборов, в Кремле сказали, что ждут первых заявлений Зурабишвили об отношении к России. В Госдуме отметили, что Зурабишвили «ориентирована на Запад» и «не будет вызывать раздражение в Вашингтоне и Брюсселе».

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