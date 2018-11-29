В Госдуме дали оценку новому президенту Грузии

Москва, , 14:42 — REGNUM Победа во втором туре выборов в Грузии формально независимого кандидата Саломе Зурабишвили стала итогом серьёзных усилий правящей партии и масштабной пиар-кампании, на которую не поскупились западные спонсоры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Ориентированный на Запад новый президент Грузии не будет вызывать раздражение в Вашингтоне и Брюсселе», — отметил парламентарий.

Он надеется, что при этом политика Саломе Зурабишвили все же будет направлена на защиту интересов граждан Грузии и сохранение суверенитета страны, о чем заявила вновь избранный президент.

«Это важный этап для Грузии, так как следующие выборы главы государства уже не будут всенародными, страна перейдет на парламентскую форму правления, оставляя президенту в основном представительские функции», — указал Железняк.

В Грузии независимый кандидат Саломе Зурабишвили победила на выборах президента страны с результатом 59,52 процента после обработки 100 процентов бюллетеней, сообщает ЦИК Грузии.