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Грузия: За Саломе Зурабишвили проголосовали более 1,1 млн избирателей

Политика

По предварительным данным ЦИК, подсчитаны голоса с 99,92% избирательных участков

Тбилиси, 29 ноября 2018, 10:55 — REGNUM  За независимого кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили во втором туре выборов проголосовали в общей сложности более 1,1 миллиона избирателей. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК Грузии по результатам подсчета голосос с 99,92% избирательных участков.

Согласно этим данным, поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта» Саломе Зурабишвили победила во втором туре, набрав 59,54% голосов. Ее конкуренту — кандидату от «Единого национального движения» Григолу Вашадзе достались голоса 779 614 избирателей, 40,46%.

Между тем представители ЕНД и другие оппозиционные властям партии утверждают, что правительство выиграло выборы благодаря фальсификациям, террору и насилию, и собираются защищать свои голоса. Планы по защите голосов и дальнейшим действиям будут оглашены на встрече со сторонниками Григола Вашадзе и объединенной оппозиции, которая назначена на 18:00 часов в Большом концертном зале Тбилисской филармонии.

Как известно, 28 ноября в Грузии проходил второй тур выборов президента, в котором борьбу за пост главы государства вели Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе. Согласно данным ЦИК, активность избирателей во втором туре достигла 56,23%.

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Выборы президента Грузии
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