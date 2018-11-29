Грузия: За Саломе Зурабишвили проголосовали более 1,1 млн избирателей

Тбилиси, , 10:55 — REGNUM За независимого кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили во втором туре выборов проголосовали в общей сложности более 1,1 миллиона избирателей. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК Грузии по результатам подсчета голосос с 99,92% избирательных участков.

Согласно этим данным, поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта» Саломе Зурабишвили победила во втором туре, набрав 59,54% голосов. Ее конкуренту — кандидату от «Единого национального движения» Григолу Вашадзе достались голоса 779 614 избирателей, 40,46%.

Между тем представители ЕНД и другие оппозиционные властям партии утверждают, что правительство выиграло выборы благодаря фальсификациям, террору и насилию, и собираются защищать свои голоса. Планы по защите голосов и дальнейшим действиям будут оглашены на встрече со сторонниками Григола Вашадзе и объединенной оппозиции, которая назначена на 18:00 часов в Большом концертном зале Тбилисской филармонии.

Как известно, 28 ноября в Грузии проходил второй тур выборов президента, в котором борьбу за пост главы государства вели Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе. Согласно данным ЦИК, активность избирателей во втором туре достигла 56,23%.