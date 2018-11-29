Бывший врио главы Хакасии попал в центральный штаб ОНФ

Москва, , 16:12 — REGNUM Михаил Развожаев, который исполнял обязанности главы Хакасии с 3 октября по 14 ноября 2018 года, попал в центральный штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В Москве сегодня, 29 ноября, завершилось пленарное заседание съезда Общероссийского народного фронта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ, на съезде был избран новый состав центрального штаба движения.

Всего в него вошли 68 человек, в том числе член совета ассоциации выпускников Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Михаил Развожаев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии 3 октября 2018 года. В тот период в республике продолжались непростые выборные процессы, и Развожаев должен был «присмотреть» за регионом, пока там не будет избран губернатор.

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Напомним, 11 ноября в Хакасии состоялся второй тур губернаторских выборов. В бюллетенях значилось имя единственного кандидата — 30-летнего коммуниста Валентина Коновалова. В первом туре 9 сентября он получил 44,81% голосов и обошёл единоросса Виктора Зимина (32,42%), руководившего республикой почти 10 лет. Второй тур состоялся при участии единственного кандидата, так как остальные, в том числе Зимин, один за другим снялись с выборов. В итоге Коновалов получил 57,57% голосов «за» и стал главой Хакасии.

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