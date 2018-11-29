Глава французской партии Меланшон присоединится к акции протеста 1 декабря

Париж, , 15:59 — REGNUM Глава французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что он примет участие в демонстрации «желтых жилетов» на Елисейских полях 1 декабря и призвал движение обойтись без насилия, сообщает Le Figaro.

«Да, я буду там, но я хочу, чтобы мое присутствие было эффективным, поэтому постараюсь избегать камеры», — заявил Жан-Люк Меланшон в эфире France 2.

Читайте также: Акция протеста «желтые жилеты»: двое человек убиты и 552 — ранены

Регулярно критикуя средства массовой информации, Жан-Люк Меланшон отметил, что «не стоит акцентировать внимание на каких-то актах насилия или мелких беспорядках». В субботу, 1 декабря, «мы услышим на всех новостных каналах, что движение выходит из-под контроля», и, если кто-то подожжёт мусорный бак, вокруг будет десять камер, чтобы вывести это на передний план», — выразил свое возмущение глава французской партии.

Как сообщало ИА REGNUM, один из лидеров акции протеста «желтые жилеты» Эрик Друэ призвал всех собраться на третью демонстрацию движения на Елисейских полях 1 декабря 2018 года. Первые две акции протеста против повышения цен на топливо прошли 17 и 24 ноября 2018 года.

Подробности: Движение «желтые жилеты» снова соберется в Париже 1 декабря