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Акция протеста «желтые жилеты»: двое человек убиты и 552 — ранены

Происшествия

За четыре дня акция протеста автомобилистов привела к 582 арестам и задержаниям

Париж, 21 ноября 2018, 08:22 — REGNUM  Согласно новому отчету министерства внутренних дел Франции, двое человек были убиты и 552 человека ранены в течение четырех дней мобилизации «желтых жилетов», сообщает Le Figaro.

Среди пострадавших 95 человек являются сотрудниками полиции. За четыре дня акция протеста автомобилистов, выступающих против повышения цен на топливо, привела к 582 арестам и задержаниям.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что в настоящее время разблокированы тридцать объектов, в том числе пятнадцать автозаправок и шесть подъездных дорог и автомагистралей.

Как сообщало ИА REGNUM, более 300 тыс. французов приняли участие в акции протеста «желтые жилеты», заблокировав автодороги во Франции. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правительство продолжит повышать цены на бензин.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон призвал «желтые жилеты» к диалогу

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Акции протеста
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