Парламент Молдавии не стал запрещать русский язык в работе депутатов

Кишинёв, , 15:12 — REGNUM Инициатива Либеральной партии Молдавии о запрете русского языка в работе регионального парламента не прошла. Депутаты отказали даже вносить рассмотрение законопроекта, предусматривающего обязательное знание государственного языка депутатами, а также отказ от перевода документов на русский язык, в рабочую повестку сегодняшнего заседания.

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На брифинге лидер либералов и один из авторов законопроекта Михай Гимпу выразил сожаление, что спустя почти 30 лет многие жители страны так и не выучили государственный язык, который политик называет румынским, передаёт ТАСС. Он также отметил, что депутаты в настоящее время думают о том, как получить побольше голосов на предстоящих выборах, а не о «том, как строить государство».

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно инициативе Либеральной партии Молдавии во главе с Михаем Гимпу, все депутаты парламента обязаны знать государственный язык и использовать в работе только его. В противнм случае граждане, не владеющие молдавским языком, не смогут баллотироваться в депутаты законодательного органа. Либералы также предлагают отказаться от перевода на русский язык законопроектов и запретить выступать на русском языке в стенах парламента.

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