О могуществе сельского хозяйства в России и выборах в Грузии: Радио REGNUM

Москва, 29 ноября 2018, 11:00 — REGNUM
- США надеются на Германию и Францию в решении российско-украинского вопроса;
- Зурабишвили одержала победу на президентских выборах в Грузии;
- В Швеции оценили достижения Москвы в сельском хозяйстве;
- Путин высказался о росте пенсий в России;
- Сахалин требует ясности по курильскому вопросу.
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