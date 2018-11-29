Тбилиси, 29 ноября, 2018, 04:05 — ИА Регнум. Выборы президента Грузии выиграла Саломе Зурабишвили, со ссылкой на данные грузинского ЦИК 29 ноября передает Sputnik.

George Mel Саломе Зурабишвили

По данным центризбиркома, за нее проголосовали 59,61% избирателей. К настоящему моменту обработано 98,73% бюллетеней. Григол Вашадзе набрал 40,39% голосов.

Комментируя предварительные итоги голосования, Зурабишвили сказала:

«Я оцениваю свою победу как победу гражданского общества, это для меня самое главное».

Напомним, 28 ноября в Грузии прошел второй тур седьмых президентских выборов. По результатам первого тура (28 октября) во второй вышли два кандидата — Зурабишвили, (правящая партия «Грузинская мечта») и Вашадзе («Единое национальное движение»).