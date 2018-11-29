Дума Сахалина потребовала от МИД РФ ясности по курильскому вопросу

Южно-Сахалинск, , 06:57 — REGNUM Депутаты Областной думы Сахалина приняли решение направить официальное обращение на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова с просьбой ясно и чётко разъяснить позицию ведомства и руководства страны по курильскому вопросу. Население островного региона крайне обеспокоено переговорами главы Российской Федерации Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ по Курилам, полагая, что на кону — территориальная целостность страны. Представитель МИД РФ в Сахалинской области Владимир Носов, будучи приглашенным в Областную думу для разъяснений, ни на один вопрос депутатов не дал конкретных ответов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Сахалин: Не для того деды кровь проливали, чтобы вы острова продавали!

«Уважаемый Сергей Викторович!

Сахалинская областная дума на протяжении многих лет занимает принципиальную позицию по вопросу территориальной целостности Российской Федерации и неоднократно указывала, что любые инициативы по заключению мирного договора путём пересмотра позиции России по уже решённому вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету Российской Федерации. Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и её субъекта — Сахалинской области, и имеют стратегическое, оборонное, экономическое значение», — говорится в обращении сахалинских депутатов к главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Парламентарии указали, что в средствах массовой информации было опубликовано озвученное пресс-секретарем президента Российской Федерации Дмитрием Песковым сообщение о том, что 14 ноября 2018 года в рамках встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на саммите государств, входящих в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходящего в Республике Сингапур, состоялась договоренность активизировать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 года.

«В связи с тем, что в основу советско-японской Декларации 1956 года заложен принцип передачи российской территории острова Шикотан и островов Малой Курильской гряды (Хабомаи) после заключения мирного договора с Японией, у жителей Сахалинской области возникают опасения, что указанные территории будут исключены из состава Российской Федерации», — написали депутаты Сахалина и Курил.

Принимая во внимание требование ст. 4 Конституции Российской Федерации о соблюдении целостности и неприкосновенности территории РФ, сахалинские парламентарии попросили Лаврова разъяснить позицию Министерства иностранных дел РФ в отношении возникающих у жителей островного региона вопросов.

При этом в своём обращении депутаты особо подчеркнули:

«Мы настаиваем на сохранении территориальной целостности и существующих границ Российской Федерации и призываем вас принять все возможные меры по исключению из переговорного процесса вопроса о передаче Японии части Курильских островов».

Читайте также: Дума Сахалина — Путину: Решите вопрос с врио губернатора!

Как сообщало ИА REGNUM, в Сахалинской области сложилась крайне напряженная ситуация. Третий месяц регион живёт без руководителя, что делает невозможным принятие бюджета на 2019 год, а также решение ряда других важных для жизнеобеспечения региона. Напряжения ситуации добавили и переговоры лидеров России и Японии, на которых был вновь поднят крайне болезненный для всех сахалинцев и курильчан вопрос принадлежности Курильских островов. Федеральная власть хранит молчание и ничего сахалинцам и курильчанам не объясняет.