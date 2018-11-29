Германия отказалась помогать Украине в Чёрном море

Берлин, , 08:49 — REGNUM Германия не планирует направлять свои корабли в чёрное море для поддержки Украины, заявил пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Зайберт, сообщило 28 ноября издание Deutsche Welle.

Чиновник заявил, что германия добивается сдержанности и от украинской, и от российской сторон конфликта, поэтому «отправка немецких кораблей к побережью Крыма не планируется».

Зайберт призвал Россию отпустить задержанных украинских моряков, а также напомнил, что антироссийские санкции продлены до конца 2019 года, и поэтому не стоит спешить с вводом новых ограничений в отношениях с Россией.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, которые нарушили морскую границу России.

Читайте также: Постпред РФ в ООН: провокацией в Черном море руководили два сотрудника СБУ

Напомним также, спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что от его страны не следует требовать немедленного ввода антироссийских санкций. Украине следует доказать свою версию произошедшего в Керченском проливе, поскольку ранее украинские официальные лица подорвали доверие к себе распространением фейковых новостей.

Читайте также: «Я не тот, кто доверяет Порошенко» — спикер парламента Словакии