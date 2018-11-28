«Я не тот, кто доверяет Порошенко» — спикер парламента Словакии

Братислава, , 12:26 — REGNUM Украина может скрывать правду о конфликте с РФ в Керченском проливе, считает глава парламента Словакии Андрей Данко, сообщила 27 ноября пресс-служба его партии.

«Я не тот человек, который доверяет Порошенко (президент Украины Петр Порошенко — ИА REGNUM ). Опять же, по сообщениям, Украина обманула с умершим журналистом (речь идёт об Аркадии Бабченко — ИА REGNUM ). Мы должны спокойно посмотреть на все события и факты, но на самом деле я боюсь, что некоторые люди с нами снова просто сыграли», — заявил политик.

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Он подчеркнул, что сторонникам украинской версии не следует требовать от Словакии мгновенной антироссийской реакции, а также введения новых антироссийских санкций.

Данко считает, что к конфликту между Украиной и Россией следует подходить «с холодной головой».

Напомним, ранее глава министерства обороны Германии заявила, что Украине следует предоставить доказательства своего видения событий в Керченском проливе.

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Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, которые вторглись в территориальные воды РФ. На Украине в очередной раз обвинили Россию в «открытой агрессии» и ввели военное положение в десяти областях страны, хотя никакой угрозы со стороны РФ нет.

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