Постпред РФ в ООН: провокацией в Черном море руководили два сотрудника СБУ

Москва, , 21:43 — REGNUM В составе экипажа одного из задержанных в Черном море украинских военных кораблей выявлены два сотрудника СБУ (службы безопасности Украины), контролировавшие провокацию, заявил 26 ноября заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности.

«На одном из судов было два сотрудника службы безопасности Украины, которые признались, что имели специальное задание действовать именно таким образом», — сказал Дмитрий Полянский.

Ранее сообщалось, что за нарушение морской границы РФ 25 ноября были задержаны два бронекатера и буксир ВМС Украины, а также 24 моряка их экипажей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября бронекатера ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» подошли к Керченскому проливу, нарушив российскую границу. Предупреждения российских пограничников они игнорировали, опасно маневрировали, поэтому были задержаны и отбуксированы в Керчь. Трое украинских моряков получили ранения в ходе задержания, так как российским пограничникам пришлось применить оружие.