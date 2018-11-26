Понедельник, 26 Ноября 2018 года
22:22:48 МСК

Постпред РФ в ООН: провокацией в Черном море руководили два сотрудника СБУ

Политика

Два офицера СБУ задержаны вместе с экипажем одного из кораблей и рассказали о своем задании

Постпред РФ в ООН: провокацией в Черном море руководили два сотрудника СБУ
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Инцидент на Черном море

Москва, 26 ноября 2018, 21:43 — REGNUM  В составе экипажа одного из задержанных в Черном море украинских военных кораблей выявлены два сотрудника СБУ (службы безопасности Украины), контролировавшие провокацию, заявил 26 ноября заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности.

«На одном из судов было два сотрудника службы безопасности Украины, которые признались, что имели специальное задание действовать именно таким образом», — сказал Дмитрий Полянский.

Ранее сообщалось, что за нарушение морской границы РФ 25 ноября были задержаны два бронекатера и буксир ВМС Украины, а также 24 моряка их экипажей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября бронекатера ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» подошли к Керченскому проливу, нарушив российскую границу. Предупреждения российских пограничников они игнорировали, опасно маневрировали, поэтому были задержаны и отбуксированы в Керчь. Трое украинских моряков получили ранения в ходе задержания, так как российским пограничникам пришлось применить оружие.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить