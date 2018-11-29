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Путин и Совбез РФ обсудят энергетическую безопасность

Политика

Будут рассмотрены дополнительные меры в этом направлении

Москва, 29 ноября 2018, 07:42 — REGNUM  Сегодня, 29 ноября, президент России Владимир Путин планирует провести совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Главная тема оперативного заседания — обеспечение энергетической безопасности страны. В частности, будут рассмотрены дополнительные меры в этом направлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, последнее заседание с членами Совбеза РФ Владимир Путин провел 12 октября 2018 года. Обсуждались вопросы внутренней и внешней политики, в том числе ситуацию вокруг Русской православной церкви (РПЦ) на Украине.

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Энергетика
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