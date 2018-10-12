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Путин 12 октября проведет заседание Совбеза РФ — Песков

Политика

Ранее в пресс-службе Кремля уведомили, что российский лидер прибыл в белорусский Могилёв для участия в форуме регионов России и Белоруссии

Москва, 12 октября 2018, 15:04 — REGNUM  Сегодня, 12 октября, президент России Владимир Путин планирует провести совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Владимир Путин после посещения форума регионов России и Белоруссии в Могилёве планирует вечером 12 октября провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Кремля уведомили, что Владимир Путин прибыл в белорусский Могилёв для участия в форуме регионов России и Белоруссии. В Кремле отметили, что пленарное заседание форума будет посвящено ключевым направлениям развития регионального сотрудничества.

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