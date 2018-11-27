Вторник, 27 Ноября 2018 года
15:31:07 МСК

В Минэнерго потенциал производства СПГ оценили в 100 млн тонн

Экономика

К 2035 году добыча нефти может достичь 123 млн тонн или 143 млн тонн в зависимости от типа сценария

Москва, 27 ноября 2018, 14:27 — REGNUM  Россия способна произвести около 100 млн тонн сжиженного природного газа в год к 2035 году. Об этом заявил замминистра энергетики России Павел Сорокин, сообщает РБК.

Он также рассказал о базовом и оптимистичном сценариях по добыче нефти и газа в Арктике. Так, к 2035 году добыча нефти может достичь 123 млн тонн или 143 млн тонн в зависимости от типа сценария.

Добыча газа по базовому сценарию — 593,3 млрд куб. м, по оптимистичному — 673 млрд куб. м.

В сентябре глава департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александр Гладков отмечал, что при воплощении в жизнь всех намеченных проектов Россия может выйти на показатель производства СПГ в 83 млн тонн. В октябре глава Минэнерго Александр Новак сообщил о снижении целевой планки производства СПГ со 100 млн тонн до 80−90 млн тонн в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября НОВАТЭК впервые перегрузил СПГ из танкера-газовоза «Владимир Русанов» в танкер-газовоз класса Arc 2 «Псков». Перегрузка была осуществлена вблизи норвежского порта Хоннингсвог.

Читайте также: НОВАТЭК впервые провел перевалку СПГ из танкера в танкер

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сжиженный газ — СПГ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить