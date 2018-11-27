В Минэнерго потенциал производства СПГ оценили в 100 млн тонн

Москва, , 14:27 — REGNUM Россия способна произвести около 100 млн тонн сжиженного природного газа в год к 2035 году. Об этом заявил замминистра энергетики России Павел Сорокин, сообщает РБК.

Он также рассказал о базовом и оптимистичном сценариях по добыче нефти и газа в Арктике. Так, к 2035 году добыча нефти может достичь 123 млн тонн или 143 млн тонн в зависимости от типа сценария.

Добыча газа по базовому сценарию — 593,3 млрд куб. м, по оптимистичному — 673 млрд куб. м.

В сентябре глава департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александр Гладков отмечал, что при воплощении в жизнь всех намеченных проектов Россия может выйти на показатель производства СПГ в 83 млн тонн. В октябре глава Минэнерго Александр Новак сообщил о снижении целевой планки производства СПГ со 100 млн тонн до 80−90 млн тонн в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября НОВАТЭК впервые перегрузил СПГ из танкера-газовоза «Владимир Русанов» в танкер-газовоз класса Arc 2 «Псков». Перегрузка была осуществлена вблизи норвежского порта Хоннингсвог.

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