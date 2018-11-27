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Акция протеста «желтые жилеты» перекинулась на Бельгию

Политика

В Брюсселе одобрили проведение митинга «желтые жилеты» 30 ноября 2018 года

Брюссель, 27 ноября 2018, 08:30 — REGNUM  Брюссель одобрил демонстрацию «желтых жилетов», запланированную на пятницу, 30 ноября, сообщает Le Figaro.

Начавшаяся десять дней назад во Франции акция протеста «желтые жилеты» распространилась в Валлонии на юге Бельгии. Полиция задержала десятки человек.

Сообщается, что Гэри Дукран сформировал сообщество в Интернете, призывая провести акцию протеста в Брюсселе. Молодого человека пригласили в центральный полицейский участок города, где стороны утвердили дату и маршрут демонстрации.

«Мы получили гарантии, что митинг пройдет должным образом, они имеют право на самовыражение», — заявили в мэрии города.

Акция протеста «желтые жилеты» запланирована на 30 ноября 2018 года в 12:00 по местному времени. Протестующие соберутся в центре Брюсселя. На своей странице в Facebook Гэри Дукран обещает «100% мирную» демонстрацию.

Как сообщало ИА REGNUM, акция протеста «желтые жилеты» прошла во Франции. Участники выступают против повышения цен на топливо. Ожидается, что с января 2019 года стоимость литра бензина возрастет на 2,9 евро центов.

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Акции протеста
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