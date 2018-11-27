Минфин Франции: «Желтые жилеты» оказывают негативное влияние на экономику

Париж, , 07:46 — REGNUM Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что движение «желтые жилеты» оказывает «серьезное воздействие» на экономику страны, сообщает Le Figaro.

Бруно Ле Мэр отметил, что потери составляют от 20% до 50% в зависимости от сектора производства.

Министр объявил о внедрении специальных мер, чтобы компенсировать потери бизнеса. Например, срок исполнения долгового обязательства будет определяться компанией, введение частичных мер по снижению безработицы и дополнительного рабочего дня.

«Слишком рано говорить о том, оказали ли акции протеста влияние на экономический рост, но все заинтересованные стороны заявляют, что воздействие на экономическую активность является серьезным», — заявил Бруно Ле Мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 и 24 ноября 2018 года во Франции прошли массовые акции протеста против повышения цен на топливо. В последней акции приняли участие свыше ста тысяч человек.

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