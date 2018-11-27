Глава МИД Австрии: санкции против РФ могут быть усилены

Вена, , 15:01 — REGNUM Антироссийские санкции после задержания в Чёрном море трёх кораблей ВМС Украины, которые незаконно пересекли границу с Россией, могут быть усилены. Такую возможность не исключила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль.

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«Мы (ЕС — прим. ИА REGNUM ) будем думать над вопросом с дальнейшими санкциями», — приводит агентство Bloomberg слова дипломата.

При этом Кнайссль отметила, что всё будет зависеть от результатов анализа инцидента между РФ и Украиной в Керченском проливе. По её словам, обсудить этот вопрос планируется на следующей встрече министров иностранных дел стран Евросоюза.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября российские пограничники были вынуждены применить оружие, чтобы задержать три корабля военно-морских сил Украины, которые совершали опасные манёвры в районе Керченского пролива и незаконно пересекли госграницу с РФ. При этом Киев считает, что действия России нарушают нормы устава ООН, конвенции ООН по морскому праву, а также двустороннюю договорно-правовую базу.

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